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10:46 | 6.11.2018
Фото: скриншот
Сергей Шнуров посвятил стихи свердловской чиновнице Ольге Глацких
Напомним, на днях при проведении круглого стола с волонтёрами Кировграда чиновница заявила, что «на сегодняшний день получилось так, что у молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство не просило вас рожать».
Подобное заявление свердловской чиновницы не осталось незамеченным, высказывание прокомментировали многие известные политики. Не смог удержаться и высказал своё мнение о словах Глацких и Сергей Шнуров, только сделал он это, как всегда, в поэтической форме и, как обычно, разместил стихи, посвящённые на этот раз представительнице Свердловской области, на своей странице в Instagram:
То пот течёт или блестит слеза ли?
Миг откровения не будет долгим.
Ну наконец-то всё, как есть сказали,
За прямоту спасибо вещей Ольге.
Нам государство не должно и точка.
Мы биомасса, человеческая слизь.
Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка,
Мы ни к чему вообще-то родились.
Но в этом виноваты наши предки.
Так неожиданно. А как? Сюрприз же.
Мой комментарий точный, а не едкий -
Без нас бы государству было …
После того как видео с высказыванием чиновницы было опубликовано многими СМИ, Глацких обвинила СМИ в клевете и «выдёргивании» фразы из контекста.
«Клевета. Такой фразы в принципе не было. Контекст разговора нужно смотреть и не выдергивать из контекста фразы. Я видео не видела, мне сложно комментировать, что тиражируют», — процитировал высказывание чиновницы телеканал «360°».
Позже, когда скандал разросся до вселенских масштабов, Глацких принесла извинения за резкие слова.
«Я признаю, что, может, эта мысль была выражена чересчур прямолинейно, и приношу свои извинения за столь резкое высказывание. Но из общего контекста понятно, что это было сказано лишь для того, чтобы усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самовосстановление, а не только рассчитывать на государство», — сказала Глацких.
Извинения она, конечно, принесла, но, как вы понимаете, от смысла своего скандального высказывания не отказалась, просто «эта мысль была выражена чересчур прямолинейно», ну а в остальном всё нормально.
© «Вечерние Ведомости»
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