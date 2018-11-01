Рабочий день депутатов ЗакСО начался с концерта Чайковского

Сегодня в Законодательном собрании Свердловской области прошёл импровизированный концерт Петра Ильича Чайковского. Для депутатов и работников аппарата областного парламента сыграли студенты и преподаватели Уральского музыкального колледжа.Акция «День музыки П.И. Чайковского» традиционно проводится 6 ноября – в день, когда ушёл из жизни выдающийся композитор. Сегодня подобные концерты также пройдут в аэропорту Кольцово, Свердловской государственной академической филармонии и Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского.