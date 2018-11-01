В ДТП под Нижним Тагилом пострадали два человека

20:08 | 5.11.2018

Фото: ИА "Между строк"

Вчера вечером на автодороге Нижний Тагил – Черноисточинск маршрутный автобус ПАЗ улетел в кювет и перевернулся на крышу. В результате ДТП пострадали два человека.



Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на обочину. В момент ДТП в автобусе находилось 10 человек.



В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.