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15:52 | 5.11.2018

«Хватит платить бессовестным чиновникам зарплаты»: свердловский общественник о заявлении Глацких

Громкое заявление директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких подверглось жесткой критике со стороны свердловских общественников. Свое мнение высказала руководитель Свердловской региональной молодежной общественной организации «МАЙ» Гузель Аиткулова.

По мнению общественницы, стыдно и страшно жить в стране, в которой чиновники, занимающие руководящие должности, без зазрения совести позволяют себе такие выходки. «На самом деле ситуация такая – молодежь, к сожалению, в большинстве своем, как раз считает, что государству попросту все равно на них – думаю, этому как раз способствует такое поведение чиновников. Отсутствие грамотной молодежной политики приводит ко всем этим страшным событиям, когда подростки берут в руки оружие, когда подростки считают, что насилие – это нормально, когда мода на «вписки» пожирает интеллектуальное развитие. Горько, что история ничему не учит людей, принимающих решения. События в соседних странах – яркий пример безграмотной молодежной политики. Показательным будет реакция вышестоящих руководителей на такую выходку чиновницы – поддержат ли они ее?», - сказала Аиткулова.

Руководитель общественной организации также напомнила о том, что госпожа Глацких уже становилась участницей скандалов: позволяла себе неуважительное отношение к законам РФ, неуважительное отношение к деятельности общественных организаций. По мнению Аиткуловой, отсутствие реакции на прошлые выходки попросту «развязало» ей руки – ощущение вседозволенности чиновников становится нормой. «Высказывания о том, что «государство не просило рожать» нас – молодых людей – вершина глупости о кощунства – то есть нам сейчас что сделать нужно? Родиться обратно – чтобы у госпожи Глацких работы поменьше было?», - отметила общественница.

Гузель Аиткулова также напомнила о том, что молодежь – это основа всего государства, основа будущего, потому что сейчас молодежь будет работать на заводах, лечить людей, строить, создавать, руководить государством, это– то самое будущее России. А выбирая на руководящие должности таких как Глацких, означает, по мнению Аиткуловой, что государство сознательно отказывается от своего будущего.

Также общественница предположила, что чиновница берет в пример модель собственной семьи: отец Глацких сначала был достаточно крупным чиновником, а потом ушел в бизнес и – совпадение – стал получать государственные заказы, размерами в сотни миллионов рублей.

«И если уж государство нам, молодежи, ничего не должно – тогда вопрос в следующем – почему мы вам, чиновникам бессовестным, зарплату платим? За то, чтобы вы говорили нам, что нас не должны были рожать или нам не рожать? Если кто забыл – зарплату чиновники получают из наших с вами карманов, из карманов налогоплательщиков. Мне, если честно, не хочется платить зарплату таким», - заключила руководитель СРМОО «МАЙ».

Напомним, подробнее о заявлении Глацких мы писали здесь. Также мы писали о других скандалах, связанных с чиновницей, здесь и здесь.

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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