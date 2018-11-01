Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


13:54 | 5.11.2018

Фото: studfiles.net

Из-за мокрого снега в Екатеринбурге объявили штормовое предупреждение

В Екатеринбурге мокрый снег стал причиной объявления штормового предупреждения. Синоптики предупреждают: 5 ноября мокрый снег может слоями налипать на провода – до 35 мм и более. Даже такой тонкий слой снега на ЛЭП может стать причиной отключения электричества по всему городу.

«В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Штормовое предупреждение направлено в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Свердловчан просят быть внимательными на улице: обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи и проявлять аккуратность при использовании электробытовых приборов.

Обо всех происшествиях сообщайте в пожарно-спасательную службу МЧС России – 101 – или по единому телефону вызова экстренных служб 112.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:04 | 5.11.2018
Евгений Куйвашев не готов сделать выводы по выходке Глацких

15:52 | 5.11.2018
«Хватит платить бессовестным чиновникам зарплаты»: свердловский общественник о заявлении Глацких

15:44 | 5.11.2018
В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Коляда - plays» ВИДЕО

15:07 | 5.11.2018
Депутат Госдумы оценил высказывание свердловской чиновницы Глацких

13:54 | 5.11.2018
Из-за мокрого снега в Екатеринбурге объявили штормовое предупреждение

13:50 | 5.11.2018
«Государство не просило вас рожать»: Глацких заявила, что власть ничего не должна молодежи

13:35 | 5.11.2018
В День народного единства в Екатеринбурге выбрали пышнотелую мисс

12:17 | 5.11.2018
Пьяный житель Екатеринбурга угнал маршрутку из состава городского общественного транспорта

11:57 | 5.11.2018
Легендарный Стинг хочет сыграть «Калинку» на концерте в Екатеринбурге

11:21 | 5.11.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 4 ноября 2018 года

04.11.2018

21:55 | 4.11.2018
ХК «Автомобилист» обыграл «Сибирь»

17:32 | 4.11.2018
Погода в Свердловской области с 5 по 7 ноября. Ожидается и -13 °С

17:26 | 4.11.2018
Полиция займется подростками, осквернившими памятник пограничникам в Нижнем Тагиле

15:20 | 4.11.2018
В Перми обнаружено тело мужчины на козырьке подъезда

15:12 | 4.11.2018
«Парма» выиграла у «Цмоки-Минск»

14:57 | 4.11.2018
Жительницу Прикамья будут судить за ложное обвинение сожителя

14:56 | 4.11.2018
В Перми открылась фотовыставка «Они живые»

14:50 | 4.11.2018
Пермяков приглашают написать «Географический диктант»

14:47 | 4.11.2018
7 ноября состоятся публичные слушания по проекту бюджета Перми на 2019–2021 годы

14:37 | 4.11.2018
В Екатеринбурге неизвестный мужчина разгромил киоск с игровыми терминалами

14:33 | 4.11.2018
Были леса областными – станут городскими. Судьба лесопарков Екатеринбурга скоро изменится

14:27 | 4.11.2018
В Екатеринбурге прошел очередной крестный ход

14:11 | 4.11.2018
В Свердловской области семеро школьников избили четвероклассника

12:40 | 4.11.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 3 ноября 2018 года

12:22 | 4.11.2018
На самом опасном участке Полевского тракта появились шумовые полосы

12:20 | 4.11.2018
За ночь в Свердловской области сгорели три жилых и три садовых дома

12:08 | 4.11.2018
В Екатеринбурге на Свердлова столкнулись автобус и автомобиль

11:53 | 4.11.2018
В Екатеринбурге в сквере имени Попова начали укладывать новую плитку

11:38 | 4.11.2018
Губернатор Свердловской области поздравил жителей региона с Днем народного единства

11:19 | 4.11.2018
В Екатеринбурге в ДТП на Ботанике пострадал подросток

03.11.2018

21:05 | 3.11.2018
В Екатеринбурге перевозчик выигравший торги, вряд ли получит 27 миллионов рублей из городской казны на то, чтобы платно возить пассажиров

20:22 | 3.11.2018
После праздников Железнодорожный район Екатеринбурга останется без электричества

20:08 | 3.11.2018
В Екатеринбурге открылась общественная приёмная Ройзмана

16:50 | 3.11.2018
Свердловская область выделит горнолыжному курорту «Гора Белая» 200 миллионов рублей

16:45 | 3.11.2018
«Шик-модерн» на «Ночи искусств» в Верхней Пышме. На это стоит посмотреть

16:23 | 3.11.2018
Сериал «Ненастье», снятый в Нижнем Тагиле, покажут на федеральном телеканале

15:26 | 3.11.2018
В Екатеринбурге пенсионер пытался затопить печку и спалил дом

15:05 | 3.11.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 2 ноября 2018 года

14:20 | 3.11.2018
Свердловские единороссы собирают деньги на лечение пса-поводыря, который на днях попал под машину

12:23 | 3.11.2018
В Челябинске открыли памятник уральскому Хатико, изготовленный екатеринбургскими мастерами

11:46 | 3.11.2018
В Перми пройдет прямая телефонная линия, посвященная школьным поборам

11:05 | 3.11.2018
Иннокентий Шеремет снова вышел в свет: уральский телевизионщик будет вести самое гетеросексуальное телешоу на местном телеканале

10:09 | 3.11.2018
Уже на следующей неделе застройщик ЖК «Первый Николаевский» в Екатеринбурге вручит ключи от жилья обманутым дольщикам

02:48 | 3.11.2018
Силовики накрыли гей-бар в элитном районе Екатеринбурга

02.11.2018

23:54 | 2.11.2018
Замначальника свердловского угрозыска назначен главным безопасником ГУ МВД по Москве. Теперь официально

23:17 | 2.11.2018
Екатеринбургские депутаты обсудят чистоту города на свалке

22:20 | 2.11.2018
Картину Дали, испорченную в Екатеринбурге, будут реставрировать в Третьяковской галерее

21:48 | 2.11.2018
Екатеринбургский ХК «Автомобилист» одержал победу над «Сочи»

21:43 | 2.11.2018
В Екатеринбурге возле башни «Исеть» зальют огромный каток

20:44 | 2.11.2018
В Екатеринбурге появится специальный портал для определения первоклассников в школу


Мы в соцсетях





Архив
«    Ноябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


 