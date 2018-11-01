Из-за мокрого снега в Екатеринбурге объявили штормовое предупреждение

13:54 | 5.11.2018

Фото: studfiles.net

В Екатеринбурге мокрый снег стал причиной объявления штормового предупреждения. Синоптики предупреждают: 5 ноября мокрый снег может слоями налипать на провода – до 35 мм и более. Даже такой тонкий слой снега на ЛЭП может стать причиной отключения электричества по всему городу.



«В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Штормовое предупреждение направлено в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



Свердловчан просят быть внимательными на улице: обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи и проявлять аккуратность при использовании электробытовых приборов.



Обо всех происшествиях сообщайте в пожарно-спасательную службу МЧС России – 101 – или по единому телефону вызова экстренных служб 112.