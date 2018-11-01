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12:17 | 5.11.2018

Фото: ИА «Ночные новости»

Пьяный житель Екатеринбурга угнал маршрутку из состава городского общественного транспорта

Накануне ночью пьяный житель Екатеринбурга угнал пассажирскую маршрутку № 06 и катался на ней по городу. Инцидент произошёл на Сортировке.

По информации городской ГИБДД, во время патрулирования улицы Билимбаевской внимание экипажа ГИБДД привлекла маршрутка, входящая в состав городского общественного транспорта, которая двигалась подозрительно неровно – то и дело автомобиль заезжал на бордюры. После остановки транспортного средства для проверки патрульные выяснили: за рулём сидит совсем не тот, чьё имя написано в документах на авто. К тому же водитель оказался пьян. Вдобавок ко всему у маршрутки были пробиты колеса и отломлено боковое стекло.

Выяснилось, что транспортное средство мужчина угнал. Как пишут наши коллеги из Е1.RU, водитель маршрутки 06 отлучился из машины на несколько минут, в этот момент в нее запрыгнул посторонний и уехал.

«В ходе предварительного следствия установлено, что водитель маршрутки вышел на остановочном комплексе на улице Таватуйской купить сигарет, маршрутку оставил с ключом, а когда вернулся к автомобилю – на нем уже неизвестный двигался в сторону улицы Билимбаевской. В это время по Билимбаевской двигался экипаж ДПС ГИБДД, заметивший автомобиль, водитель которого ехал со спущенными колесами, периодически наезжая на бордюры. Инспекторы ГИБДД задержали водителя и вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции № 10. В настоящее время в отношении подозреваемого 1983 года рождения, ранее судимого за грабеж, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения)», – прокомментировали сотрудники пресс-группы УМВД по городу Екатеринбургу порталу E1.RU.

Пьяный житель Екатеринбурга угнал маршрутку из состава городского общественного транспорта

Пьяный житель Екатеринбурга угнал маршрутку из состава городского общественного транспорта

Пьяный житель Екатеринбурга угнал маршрутку из состава городского общественного транспорта

Пьяный житель Екатеринбурга угнал маршрутку из состава городского общественного транспорта

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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