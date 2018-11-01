Пьяный житель Екатеринбурга угнал маршрутку из состава городского общественного транспорта

Накануне ночью пьяный житель Екатеринбурга угнал пассажирскую маршрутку № 06 и катался на ней по городу. Инцидент произошёл на Сортировке.По информации городской ГИБДД, во время патрулирования улицы Билимбаевской внимание экипажа ГИБДД привлекла маршрутка, входящая в состав городского общественного транспорта, которая двигалась подозрительно неровно – то и дело автомобиль заезжал на бордюры. После остановки транспортного средства для проверки патрульные выяснили: за рулём сидит совсем не тот, чьё имя написано в документах на авто. К тому же водитель оказался пьян. Вдобавок ко всему у маршрутки были пробиты колеса и отломлено боковое стекло.Выяснилось, что транспортное средство мужчина угнал. Как пишут наши коллеги из Е1.RU, водитель маршрутки 06 отлучился из машины на несколько минут, в этот момент в нее запрыгнул посторонний и уехал.«В ходе предварительного следствия установлено, что водитель маршрутки вышел на остановочном комплексе на улице Таватуйской купить сигарет, маршрутку оставил с ключом, а когда вернулся к автомобилю – на нем уже неизвестный двигался в сторону улицы Билимбаевской. В это время по Билимбаевской двигался экипаж ДПС ГИБДД, заметивший автомобиль, водитель которого ехал со спущенными колесами, периодически наезжая на бордюры. Инспекторы ГИБДД задержали водителя и вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции № 10. В настоящее время в отношении подозреваемого 1983 года рождения, ранее судимого за грабеж, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения)», – прокомментировали сотрудники пресс-группы УМВД по городу Екатеринбургу порталу E1.RU.