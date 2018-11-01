Легендарный Стинг хочет сыграть «Калинку» на концерте в Екатеринбурге

11:57 | 5.11.2018

Фото: soyuz.ru

Британский музыкант Стинг, который концертом в Екатеринбурге откроет тур по России, заявил о желании сыграть «Калинку-малинку» на сцене «Екатеринбург-ЭКСПО».



Вдобавок ко всему Стинг сообщил, что хорошо знаком с русскими музыкальными инструментами, поэтому исполнение музыкального символа России не составит музыканту труда.



«Вообще, я знаю балалайку. Хороший инструмент, и я бы сыграл на нем, нужно только потренироваться», – отмечает музыкант.



Выступление британца и его друга – регги-исполнителя Shaggy – состоится 5 ноября. Музыканты решили отправиться в турне по случаю выхода их нового альбома «44/876».



Напомним, в середине октября организаторы концертов Стинга рассказали о его райдере, отметив, что в список требований включена черная комната для медитации.