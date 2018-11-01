Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 4 ноября 2018 года

11:21 | 5.11.2018

За прошедшие сутки с 08:00 04.11.2018 до 08:00 05.11.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 96 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 57 противоправных деяний. Из них один факт умышленного причинения вреда здоровью, один грабеж, 24 кражи, в том числе одна квартирная, один факт мошенничества, 5 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 3 факта хранения и два сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 14 ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб, ещё 32 человека получили травмы различной степени тяжести, в том числе семеро несовершеннолетних.



За минувшие сутки на территории области проведено 71 массовое мероприятие, в которых приняло участие 28 420 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 638 сотрудников полиции, 70 сотрудников ОМОН и девять представителей вневедомственной охраны Росгвардии, 25 членов ДНД, 66 казаков и 116 представителей частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.