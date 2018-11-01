Новости дня
11:21 | 5.11.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 4 ноября 2018 года
В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 57 противоправных деяний. Из них один факт умышленного причинения вреда здоровью, один грабеж, 24 кражи, в том числе одна квартирная, один факт мошенничества, 5 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 3 факта хранения и два сбыта.
За прошедшие сутки на территории области произошло 14 ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб, ещё 32 человека получили травмы различной степени тяжести, в том числе семеро несовершеннолетних.
За минувшие сутки на территории области проведено 71 массовое мероприятие, в которых приняло участие 28 420 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 638 сотрудников полиции, 70 сотрудников ОМОН и девять представителей вневедомственной охраны Росгвардии, 25 членов ДНД, 66 казаков и 116 представителей частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.
Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
16:04 | 5.11.2018
Евгений Куйвашев не готов сделать выводы по выходке Глацких
15:52 | 5.11.2018
«Хватит платить бессовестным чиновникам зарплаты»: свердловский общественник о заявлении Глацких
15:44 | 5.11.2018
В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Коляда - plays» ВИДЕО
15:07 | 5.11.2018
Депутат Госдумы оценил высказывание свердловской чиновницы Глацких
13:50 | 5.11.2018
«Государство не просило вас рожать»: Глацких заявила, что власть ничего не должна молодежи
13:35 | 5.11.2018
В День народного единства в Екатеринбурге выбрали пышнотелую мисс
12:17 | 5.11.2018
Пьяный житель Екатеринбурга угнал маршрутку из состава городского общественного транспорта
11:21 | 5.11.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 4 ноября 2018 года
21:55 | 4.11.2018
ХК «Автомобилист» обыграл «Сибирь»
17:32 | 4.11.2018
Погода в Свердловской области с 5 по 7 ноября. Ожидается и -13 °С
15:20 | 4.11.2018
В Перми обнаружено тело мужчины на козырьке подъезда
15:12 | 4.11.2018
«Парма» выиграла у «Цмоки-Минск»
14:57 | 4.11.2018
Жительницу Прикамья будут судить за ложное обвинение сожителя
14:56 | 4.11.2018
В Перми открылась фотовыставка «Они живые»
14:50 | 4.11.2018
Пермяков приглашают написать «Географический диктант»
14:33 | 4.11.2018
Были леса областными – станут городскими. Судьба лесопарков Екатеринбурга скоро изменится
14:27 | 4.11.2018
В Екатеринбурге прошел очередной крестный ход
14:11 | 4.11.2018
В Свердловской области семеро школьников избили четвероклассника
12:40 | 4.11.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 3 ноября 2018 года
12:22 | 4.11.2018
На самом опасном участке Полевского тракта появились шумовые полосы
12:20 | 4.11.2018
За ночь в Свердловской области сгорели три жилых и три садовых дома
12:08 | 4.11.2018
В Екатеринбурге на Свердлова столкнулись автобус и автомобиль
11:53 | 4.11.2018
В Екатеринбурге в сквере имени Попова начали укладывать новую плитку
11:38 | 4.11.2018
Губернатор Свердловской области поздравил жителей региона с Днем народного единства
11:19 | 4.11.2018
В Екатеринбурге в ДТП на Ботанике пострадал подросток
21:05 | 3.11.2018
В Екатеринбурге перевозчик выигравший торги, вряд ли получит 27 миллионов рублей из городской казны на то, чтобы платно возить пассажиров
20:08 | 3.11.2018
В Екатеринбурге открылась общественная приёмная Ройзмана
16:50 | 3.11.2018
Свердловская область выделит горнолыжному курорту «Гора Белая» 200 миллионов рублей
15:26 | 3.11.2018
В Екатеринбурге пенсионер пытался затопить печку и спалил дом
15:05 | 3.11.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 2 ноября 2018 года
14:20 | 3.11.2018
Свердловские единороссы собирают деньги на лечение пса-поводыря, который на днях попал под машину
12:23 | 3.11.2018
В Челябинске открыли памятник уральскому Хатико, изготовленный екатеринбургскими мастерами
11:05 | 3.11.2018
Иннокентий Шеремет снова вышел в свет: уральский телевизионщик будет вести самое гетеросексуальное телешоу на местном телеканале
10:09 | 3.11.2018
Уже на следующей неделе застройщик ЖК «Первый Николаевский» в Екатеринбурге вручит ключи от жилья обманутым дольщикам
02:48 | 3.11.2018
Силовики накрыли гей-бар в элитном районе Екатеринбурга
23:54 | 2.11.2018
Замначальника свердловского угрозыска назначен главным безопасником ГУ МВД по Москве. Теперь официально
23:17 | 2.11.2018
Екатеринбургские депутаты обсудят чистоту города на свалке
22:20 | 2.11.2018
Картину Дали, испорченную в Екатеринбурге, будут реставрировать в Третьяковской галерее
21:48 | 2.11.2018
Екатеринбургский ХК «Автомобилист» одержал победу над «Сочи»
21:43 | 2.11.2018
В Екатеринбурге возле башни «Исеть» зальют огромный каток