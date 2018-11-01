ХК «Автомобилист» обыграл «Сибирь»

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал 25-ю победу в 26 матчах. Сегодня на домашнем льду команда разгромила гостей из Новосибирска. «Сибирь» пропустила четыре шайбы в свои ворота, но отыграть смогла лишь две. Поединок завершился со счётом 4:2.Уральские хоккеисты заработали юбилейное количество очков: сейчас их в запасе 50. Ближайшими соперниками «шофёров» по турнирной таблице регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) являются команды ЦСКА и «Авангард», имеющие при себе лишь по 36 очков.Напомним, подопечные Мартемьянова завершили свою победную домашнюю серию из пяти игр. Сейчас хоккеистам «Автомобилиста» предстоит двухдневный отдых и подготовка к выезду. Следующий матч команда проведёт в Санкт-Петербурге 12 ноября с командой «СКА».