Полиция займется подростками, осквернившими памятник пограничникам в Нижнем Тагиле

17:26 | 4.11.2018

Фото: visit-tagil.ru

В Нижнем Тагиле подростки осквернили памятник российским пограничникам в парке «Победа». Известно, что юноши залезли на монумент и стали фотографироваться, показывая на камеру непристойные жесты.



По информации руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, полиция намерена провести проверку по данному инциденту. «Проверку поручено провести сотрудникам отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №20, на чьей подведомственной территории располагается парк «Победа», - отметил Горелых. - Если в ходе начавшейся проверки личности молодых людей будут установлены, то дополнительно проинформируем СМИ и общественность, а также сообщим о принятом решении органами правопорядка».



Напомним, памятник российский пограничникам в Нижнем Тагиле был открыт 28 мая 2018 года - в день столетия пограничных войск.