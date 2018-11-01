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17:26 | 4.11.2018
Фото: visit-tagil.ru
Полиция займется подростками, осквернившими памятник пограничникам в Нижнем Тагиле
По информации руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, полиция намерена провести проверку по данному инциденту. «Проверку поручено провести сотрудникам отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №20, на чьей подведомственной территории располагается парк «Победа», - отметил Горелых. - Если в ходе начавшейся проверки личности молодых людей будут установлены, то дополнительно проинформируем СМИ и общественность, а также сообщим о принятом решении органами правопорядка».
Напомним, памятник российский пограничникам в Нижнем Тагиле был открыт 28 мая 2018 года - в день столетия пограничных войск.
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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