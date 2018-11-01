В Екатеринбурге неизвестный мужчина разгромил киоск с игровыми терминалами

14:37 | 4.11.2018

Фото: vk.com

Накануне ночью в Екатеринбурге неизвестный мужчина разгромил киоск на остановке «ДК Лаврова». Информация о случившемся появилась в группе «Инцидент.Екатеринбург» во «ВКонтакте».



Судя по видео, зафиксированному камерами видеонаблюдения, сначала мужчина стоял возле игрового терминала Trade Box, затем что-то сказал продавщице киоска, а после – начал пинать автомат. В итоге мужчина опрокинул все автоматы, один из которых разбил витрину, а мужчина тем временем спокойно покинул киоск.



Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, сейчас по данному инциденту сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой устанавливают личность злоумышленника. По итогам этой проверки будет принято процессуальное решение.



Отметим, что, по словам некоторых очевидцев происшествия, причиной вспыльчивого поведения мужчины могло стать то, что терминал не выдал деньги, которые выиграл мужчина.