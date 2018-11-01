Были леса областными – станут городскими. Судьба лесопарков Екатеринбурга скоро изменится

14:33 | 4.11.2018

Фото: ОТВ

Судить о том, что в лесопарковых зонах Екатеринбурга в скором времени грядут изменения, можно по документу, размещённому на портале госзакупок. Департамент лесного хозяйства Свердловской области объявил аукцион по поиску подрядчика, который сможет оценить состояние участков леса, подготовить всю необходимую документацию и внести изменения в карты. Речь идёт о подготовке документации для передачи территории нескольких лесопарков из областной собственности в собственность города Екатеринбурга. Начальная цена аукциона — 300 тысяч рублей. Работы должны быть выполнены до 21 декабря 2018 года.



О каких лесопарках идёт речь?



В частности, поменяют собственника 93 гектара территории парка Маяковского, а это практически вся территория парка, за исключением небольшой части. Территория эта будет передана городу без каких-либо компенсаций.



Другая, та самая небольшая часть территории ЦПКиО имени Маяковского, площадью 2 гектара, будет изъята у области для реконструкции Свердловской детской железной дороги. В собственность города она не попадёт и вообще будет исключена из границ городских лесов Екатеринбургского лесопарка, но взамен город получит другой земельный участок от области, в качестве компенсации.



Речь о передаче территории ЦПКиО Маяковского от области городу идёт давно, в июне этого года депутаты регионального Заксобрания проголосовали за такое решение. Городу это позволит полностью модернизировать парк.



Перейдут из областной в городскую собственность и 64 гектара леса в Шарташском лесопарке. Там тоже пройдёт масштабная модернизация территории. Парковая зона будет благоустроена, пройдёт капитальный ремонт дорог, будет создана сеть велосипедных дорожек.



Кроме того произойдут изменения и с 52 гектарами леса в Уктусском, Санаторном и Московском лесопарках. Если говорить о Московском лесопарке, то там будет строиться современный биатлонный комплекс.