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Новости дня


12:22 | 4.11.2018

Фото: news.pn

На самом опасном участке Полевского тракта появились шумовые полосы

На Полевском тракте появились шумовые полосы, которые смогут «регулировать» скорость движения автомобилей. Специальные полосы появились со стороны Горного Шита на проезжей части перед Полеводством. Установка шумовых полос была совершена с согласования с ГИБДД.

Как пояснили в ГКУ СО «Управление автодорог», шумовые полосы представляют из себя ряд поперечных неровностей на проезжей части высотой от полутора до трех сантиметров, при пересечении которых на высокой скорости водитель получит сигнал о необходимости замедлиться.

Также на участке тракта вблизи Екатеринбурга наконец-то включат фонари, которые будут включены 6 ноября. А пока проводятся мероприятия по подключению опор к энергообъектам.

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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