На самом опасном участке Полевского тракта появились шумовые полосы

12:22 | 4.11.2018

Фото: news.pn

На Полевском тракте появились шумовые полосы, которые смогут «регулировать» скорость движения автомобилей. Специальные полосы появились со стороны Горного Шита на проезжей части перед Полеводством. Установка шумовых полос была совершена с согласования с ГИБДД.



Как пояснили в ГКУ СО «Управление автодорог», шумовые полосы представляют из себя ряд поперечных неровностей на проезжей части высотой от полутора до трех сантиметров, при пересечении которых на высокой скорости водитель получит сигнал о необходимости замедлиться.



Также на участке тракта вблизи Екатеринбурга наконец-то включат фонари, которые будут включены 6 ноября. А пока проводятся мероприятия по подключению опор к энергообъектам.