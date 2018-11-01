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12:20 | 4.11.2018

Фото: krsk.sibnovosti.ru

За ночь в Свердловской области сгорели три жилых и три садовых дома

Началось ночное буйство огня незадолго до полуночи 3 ноября. В 22:14 поступило сообщение о возгорании садового дома в коллективном саду на Исинском тракте в Горноуральском городском округе. К месту пожара выехали 4 единицы техники и 11 огнеборцев. Не смотря на то, что с открытым горением они справились достаточно быстро, в 22:58 оно было ликвидировано, садовый дом сгорел практически полностью, кроме того огонь повредил обшивку соседнего дома. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 02:38.

Ближе к полуночи случилась серия пожаров в разных уголках области, с интервалом в 10 минут дома вспыхивали в Каменском, Первоуральском и Верхнесалдинском городских округах.

Так, в 23:27 в диспетчерскую МЧС поступило сообщение о пожаре в селе Сипавском Каменского района. Там на улице Ленина загорелся частный жилой дом. К моменту приезда пожарных на площади 104 кв. м. горели: дом, надворные постройки и баня, В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 14 человек личного состава. В 23:46 им удалось локализовать возгорание, в 23:53 было ликвидировано открытое горение, но не смотря на такую оперативность, всё вышеперечисленное имущество было уничтожено огнём. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 02:48.

В 23:36 на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в посёлке Новоуткинск Первоуральского городского округа, где загорелся дом в коллективном саду. На вызов выехали 3 единицы спецтехники и 5 человек личного состава. В 23:58 открытое горение было ликвидировано, однако дом спасти не удалось. Проливка и разбор сгоревших конструкций заняли ещё час времени и были завершены в 00:52

Ещё через 10 минут, в 23:47, поступило сообщение о пожаре в коллективном саду на улице Котовского в Верхней Салде. К месту пожара выехали 2 единицы техники и 9 человек личного состава огнеборцев. Открытое горение было ликвидировано в 00:29, но садовый дом, баню, и надворные постройки спасти не удалось. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 04:05.

Следующие сообщения о пожарах поступили уже утром 4 ноября, причём два одновременно.

Так, в 04:15 на площади 100 кв. м. загорелись надворные постройки на улице Красных Партизан в Камышлове. К месту пожара выехали 4 единицы техники, 14 человек личного состава. В 04:25 огонь локализован, в 04:31 было ликвидировано открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 05:52. В этом случае жилые строения удалось отстоять, и от огня они не пострадали.

В это же время, в 04:15 поступило сообщение о пожаре на улице Набережной в Берёзовском. Здесь загорелись сразу два частных жилых дома. К месту ЧП выехали 5 единиц техники и 23 человека личного состава подразделений МЧС. Полностью работы были завершены в 07:25. В результате пожара на площади 200 кв. м. сгорела кровля, повреждены перегородки и перекрытия двух частных домов.

Завершилась серия ночных пожаров в Нижнем Тагиле на улице Зари. Там в загорелись домашние вещи на балконе квартиры, расположенной на 4-ом этаже 9-этажного дома. Прибывшие к месту происшествия 3 единицы техники и 7 пожарных в течение 3-х минут ликвидировали возгорание.

Обзор пожаров подготовлен по информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области.

© «Вечерние Ведомости»

 


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