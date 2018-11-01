В Екатеринбурге на Свердлова столкнулись автобус и автомобиль

12:08 | 4.11.2018

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» соцсеть «ВКонтакте»

Сегодня в Екатеринбурге на улице Свердлова произошло ДТП: столкнулись автобус и автомобиль. Очевидцы сообщили о ДТП в паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».



В настоящее время точные обстоятельства ДТП неизвестны. По словам очевидцев, пассажирский автобус двигался в сторону железнодорожного вокзала. Информации о пострадавших в настоящий момент нет. Виновник аварии устанавливается.



Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.