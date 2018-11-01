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12:08 | 4.11.2018
Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» соцсеть «ВКонтакте»
В Екатеринбурге на Свердлова столкнулись автобус и автомобиль
В настоящее время точные обстоятельства ДТП неизвестны. По словам очевидцев, пассажирский автобус двигался в сторону железнодорожного вокзала. Информации о пострадавших в настоящий момент нет. Виновник аварии устанавливается.
Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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