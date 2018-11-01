В Екатеринбурге в сквере имени Попова начали укладывать новую плитку

11:53 | 4.11.2018

Фото: Станислав Бессонов

Реконструкция сквера имени А.С. Попова в Екатеринбурге продолжается: на днях начался этап укладки плитки и обустройства ступенек.



Также на площадке протянули кабель для опор освещения – сами опоры останутся теми же, заменят только лампы и светильники.



Напомним, что работы по благоустройству сквера должны быть завершены до конца 2018 года.