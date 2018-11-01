Губернатор Свердловской области поздравил жителей региона с Днем народного единства

11:38 | 4.11.2018

Фото: све.ру

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравила жителей региона с Днем народного единства.



Глава региона отметил, что этот праздник напоминает «о славных и героических страницах истории отечества», и напомнил о том, что будущее России зависит от каждого.



«Мы гордимся, что на Среднем Урале в основе межнационального мира и согласия лежит любовь уральцев к родному краю, осознание общности, стремление трудиться на благо страны и региона», - обратился к сведловчанам Евгений Куйвашев.