В Екатеринбурге в ДТП на Ботанике пострадал подросток

11:19 | 4.11.2018

Фото: "СОВА"

Вчера вечером в Екатеринбурге на улице Шварца столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадала юная девушка.



По информации пресс-службы ГИБДД, столкновение произошло рядом со зданием №20/2 на Шварца. Водитель автомобиля Hyundai Solaris, выезжая с парковки у ТЦ «Дирижабль» (на ул. Академика Шварца в сторону Крестинского), не уступил место автомобилю Nissan Almera, который ехал по ул. Академика Шварца со стороны Крестинского в сторону 8 Марта.



Пострадавшая девушка была доставлена в ГКБ №9. У нее диагностировали рассечение лба, врачи наложили швы и отпустили девушку домой.