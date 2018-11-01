После праздников Железнодорожный район Екатеринбурга останется без электричества

20:22 | 3.11.2018

Фото: bichka.info

6 ноября в Железнодорожном районе Екатеринбурга на несколько часов выключат свет. Без электроэнергии останутся жители трёх домов.



Так, предупреждение касается жителей домов на Армавирской, 17, Ереванской, 28 и Конотопской, 5, – говорится в сообщении на сайте районной администрации.



Специалисты уточняют: электричество отключат ненадолго – с 9 утра до 12 дня.



Напряжение будет подано после окончания работ без предупреждения.