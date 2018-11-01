В Екатеринбурге открылась общественная приёмная Ройзмана

20:08 | 3.11.2018

Фото: группа "Фонд Ройзмана" в Вконтакте

В Екатеринбурге открылась общественная приёмная бывшего главы города Евгения Ройзмана. Экс-мэр уральской столицы не намерен прощаться с традицией помогать горожанам строго по пятницам.



Офис Ройзмана расположился в самом центре города по адресу Толмачёва, 11. Помогать решать проблемы простых людей экс-мэру будет команда юристов.



- Здесь со следующей недели начнёт работать бесплатная юридическая приёмная (по будням с 10:00 до 18:00) и по пятницам - общественная приёмная Евгения Ройзмана (так же с 10:00 до 18:00). Если что, приходите, - говорится в сообщении Фонда Ройзмана в соцсети.



За то время, что Евгений Ройзман был главой города, к нему обратились более 10 тысяч человек.



Напомним, Ройзман являлся председателем Гордумы Екатеринбурга с осени 2013 по май 2018 года. Он досрочно подал в отставку, не согласившись с отменой прямых выборов мэра.