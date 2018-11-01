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16:50 | 3.11.2018
Фото: kp.ru
Свердловская область выделит горнолыжному курорту «Гора Белая» 200 миллионов рублей
Но даже эти деньги, по подсчётам управляющего кластером «Гора Белая» Леонида ГУнкевича, являют собой лишь сороковую часть от общей стоимости проекта, которая составляет 8 миллиардов рублей. Руководство комплекса отмечает, что оставшиеся деньги планирует получить из остальных государственных источников, включая частные вложения бизнеса.
Проект бюджета региона направлен в Заксобрание, в него еще могут быть внесены изменения.
По планам свердловских властей, ГЛК «Гора Белая» станет туристско-рекреационным кластером и станет особой экономической зоной регионального значения. «Гора Белая» должна стать региональным круглогодичным курортом с возможностью одновременно обслуживать 7–7,5 тысяч человек. Специалисты канадской компании Ecosign, которая занимается планированием горнолыжных курортов по всему миру, предлагает развивать на курорте отрасли активного отдыха не только зимой, но и летом. Там, канадские эксперты уверены: свердловчанам должна понравиться возможность проводить на «Горе Белой» свадьбы и кататься на лошадях, а также седлать экстремальный транспорт – мотоциклы и мотовездеходы. К примеру, некоторые лыжные трассы можно использовать летом как спуск для велосипедов.
Канадские специалисты предлагают создать у подножия горы лыжную деревню, где можно проводить различные фестивали и мероприятия зимой, а летом использовать для рынков, других активностей. Гора, по замыслу авторов, должна стать местом, куда люди уезжали бы от городской среды.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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16:50 | 3.11.2018
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