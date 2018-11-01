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16:45 | 3.11.2018
Фото: Пресс-служба УГМК
«Шик-модерн» на «Ночи искусств» в Верхней Пышме. На это стоит посмотреть
«ЗИС-Спорт» вошел в историю отечественного автомобилестроения как один из самых красивых и быстрых автомобилей. Его разработали во второй половине 1930-х годов в конструкторском бюро завода имени И.В. Сталина и планировали использовать для испытания перспективных разработок и экспериментальных технических решений. На тестовых заездах автомобиль развивал рекордную в своем классе скорость более 160 км/ч.
«В то время многие разработки возникали на чистом энтузиазме. C одной стороны, «ЗИС-Спорт» был чужд советскому строю: эта невиданная для тех лет машина была двухместной, эгоистичной и она выглядела излишне буржуазно-шикарной. Казалось бы, какое ей можно найти применение в народном хозяйстве, когда стране нужны грузовики? Но с другой стороны на ней проверялись разработанные в годы пятилеток новые промышленные технологии, которые пригодились бы стране в дальнейшем», – рассказывает главный специалист Музея автомобильной техники УГМК Андрей Зимин.
Экстерьером спорткара занимался один из ведущих советских дизайнеров Валентин Ростков. Экстравагантный для СССР кузов «родстер» со съемной брезентовой крышей дополнили фарами головного света, убранными внуть крыльев, а лобовое остекление выполнили в V-образной форме, чтобы уменьшить лобовое сопротивление.
Готовый автомобиль планировали представить к юбилейной дате – двадцатилетию ВЛКСМ 29 октября 1938 года, о чем свидетельствует надпись на капоте. Но впервые «ЗИС-Спорт» продемонстрировали почти на год позже — в начале ноября 1939 года во время XVII Московской Партконференции, на которой присутствовали Сталин и Каганович. Для этого ночью солдаты выломали часть стены и на руках внесли автомобиль на второй этаж здания Дома Союзов.
Наработки модели не были востребованы на заводе, а оригинальный автомобиль, который существовал в единственном экземпляре, был безвозвратно утрачен во время Великой Отечественной войны. Копию этой машины изготовили в московской реставрационной компании, сделав деревянный макет спорткара в натуральную величину, а затем и металлический кузов, который совместили с рамой и покрасили в темно-синий цвет. Восстановленный «ЗИС-Спорт» пополнит коллекцию спортивных автомобилей, собранных на четвертом этаже Музея автомобильной техники УГМК.
Акция «Ночь искусств» пройдет в музеях Верхней Пышмы 4 ноября с 18:00 до 21:00.
© «Вечерние Ведомости»
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