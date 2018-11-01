Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 2 ноября 2018 года

15:05 | 3.11.2018

За прошедшие сутки с 08:00 02.11.2018г. до 08:00 03.11.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 139 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 77 противоправных деяний. В том числе: 5 грабежей, 20 краж, из которых 4 квартирные, 16 фактов незаконного оборота наркотиков, из них 5 фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 6 ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб, ещё 6 человек получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 13 массовых мероприятий, в которых приняло участие 6800 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 55 сотрудников полиции и 41 представитель частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.