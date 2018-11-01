Свердловские единороссы собирают деньги на лечение пса-поводыря, который на днях попал под машину

14:20 | 3.11.2018

Фото: «Областной центр реабилитации инвалидов»

Свердловские депутаты от «Единой России» решили помочь псу-поводырю Барри, который на днях попал под машину и сломал позвоночник. Шоколадного ретривера сбила машина, когда тот гулял с хозяином. На реабилитацию верного пса требуется полсотни тысяч рублей.



Несчастный случай произошёл в конце октября. Хозяин собаки, житель Берёзовского, Марс Гафуров вышел погулять с псом во дворе и ненадолго отцепил поводок – чтобы собака порезвилась. В этот момент пёс неожиданно попал под колёса паркующейся во дворе машины. К счастью, трагедии удалось избежать – собака отделалась повреждением позвоночника и перебитым нервом.



«Я понимаю, что сам виноват, к водителю автомобиля у меня нет никаких претензий, тем более что он остановился и даже отвез нас с Барри в ветклинику», - говорит Марс Гафуров.



Собаке сделали срочную операцию, а Гафуров остался должен клинике 23 тысячи рублей (её сотрудники согласились помочь его питомцу в долг, расплатиться необходимо до 15 ноября). Ждать помощи мужчине долго не пришлось. Уже спустя меньше недели на просьбы о финансовой поддержке собаки откликнулись свердловские депутаты от ЕР.



Лидер регионального отделения партии Виктор Шептий на своей странице в Facebook написал, что вместе со своими коллегами они соберут сумму, необходимую для восстановления питомца. Парламентарий уточнил, что встретился с хозяином пса Марсом Гафуровым (инвалидом 1 группы по зрению), чтобы понять, сколько средств ему необходимо на лечение Барри.



«Примерно ясно, что нужны десятки тысяч рублей. Для конкретного человека — это проблема вселенского характера, мы ее решим. Сколько надо будет, столько денег и соберем», – пообещал политик.



По словам хозяина питомца, реабилитация поводыря может обойтись в 50-60 тысяч рублей, поэтому мужчина будет рад любой помощи. Он отмечает, что Барри постепенно отходит от операции и медленно, но верно идёт на поправку.



«Состояние у Барри сейчас стабильное, вчера выносил его на улицу, он в снегу полежал», -сообщил уралец.



Барри живет у Марса с 2016 года. По словам хозяина, шоколадный ретривер – не просто домашнее животное, а его лучший друг, а также главный помощник, причём высокопрофессиональный: Барри - обладатель чемпионского титула на Всероссийских соревнованиях «Я и моя собака». Пёс очень умный: знает множество команд и даже умеет считать.