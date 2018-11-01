В Челябинске открыли памятник уральскому Хатико, изготовленный екатеринбургскими мастерами

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В Челябинске наконец открыли памятник псу, который, подобно собаке Хатико из известного фильма, на одном месте несколько лет ждал своего погибшего под машиной хозяина. Вскоре и сам пёс оказался жертвой автомобилиста.60-килограмовый памятник, отлитый в Екатеринбурге в мастерской известного скульптора Ивана Дубровина, установили в самом центре южноуральской столицы. Над созданием трудились те же мастера, что делали памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади.Инициатором установки памятника стала простая горожанка Елена Дрожина. Каждый день по дороге домой она встречала верного пса, иногда подкармливала. После того, как женщина узнала, что животное попало под колёса нерадивого автомобилиста, она без раздумий приняла решение установить ему памятник. Необходимые для этого деньги – полмиллиона рублей – женщина собирала целых три с половиной года. Помощь приходила не только от южноуральцев, но и от жителей Белгорода и Камчатки.Всех подробностей истории беспородного Хатико многие горожане, скорее всего, не знают, но уже окрестили монумент «Памятник человеческой преданности».