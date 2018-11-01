Силовики накрыли гей-бар в элитном районе Екатеринбурга

В ночь со 2 на 3 ноября оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Ленинскому району УМВД России по Екатеринбургу проверили деятельность гей-бара «Либерти», расположенного напротив ЖК «Тихвин» в самом центре города, по адресу Хохрякова,33. Как рассказал корреспонденту veved.ru региональный координатор проекта «Народный контроль» Единой России» Дмитрий Чукреев, принявший участие в рейде, на момент проверки в заведении находилось около 10 посетителей.«На этот бар «для своих» неоднократно поступали обращения от родителей учеников элитной гимназии №5, расположенной в соседнем здании. Около двух лет назад здесь уже проводилась проверка, было выявлено отсутствие лицензии на реализацию алкоголя, изымалась продукция. Ситуация спустя два года не изменилась – все тоже самое», – говорит Дмитрий Чукреев.По его словам, сотрудники бара не смогли предоставить никаких правоустанавливающих документов – ни лицензии на право продажи спиртного, ни свидетельства о регистрации ИП или ООО, которое осуществляет коммерческую деятельность в баре. Из заведения изъяли около 10 коробок с алкоголем – виски, водкой, вином, шампанским, а также около 30 фунфыриков. Кроме этого, изъят кассовый аппарат, который в перспективе может стать вещественным доказательством в рамках уголовного дела – в действиях владельцев бара усматривается ст. 171 УК РФ» Незаконное предпринимательство».Как отмечает Дмитрий Чукреев, на кухне заведения нарушались элементарные санитарные нормы: «Грязь, гадюшник, вонь».