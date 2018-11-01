Замначальника свердловского угрозыска назначен главным безопасником ГУ МВД по Москве. Теперь официально

23:54 | 2.11.2018

Заместитель начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области полковник Константин Строганов официально назначен руководителем Управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве. К своим обязанностям в новой должности он приступит уже с 6 ноября.



Константин Строганов на Среднем Урале получил широкую известность в бытность начальником Отдела по борьбе с организованной преступностью полицейского главка. На его счету – десятки спецопераций по выявлению и пресечению ОПГ, сходок «воров в законе».



Константин Строганов пользуется заслуженным непререкаемым авторитетом среди сослуживцев. Редакция veved.ru поздравляет Константина Юрьевича с назначением, желает ему успехов на новой должности и всегда оставаться примером беззаветного служения Отечеству.