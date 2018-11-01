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23:54 | 2.11.2018

Замначальника свердловского угрозыска назначен главным безопасником ГУ МВД по Москве. Теперь официально

Заместитель начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области полковник Константин Строганов официально назначен руководителем Управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве. К своим обязанностям в новой должности он приступит уже с 6 ноября.

Константин Строганов на Среднем Урале получил широкую известность в бытность начальником Отдела по борьбе с организованной преступностью полицейского главка. На его счету – десятки спецопераций по выявлению и пресечению ОПГ, сходок «воров в законе».

Константин Строганов пользуется заслуженным непререкаемым авторитетом среди сослуживцев. Редакция veved.ru поздравляет Константина Юрьевича с назначением, желает ему успехов на новой должности и всегда оставаться примером беззаветного служения Отечеству.

Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»

 


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