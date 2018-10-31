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22:20 | 2.11.2018
Фото: скрин с камер видеоанблюдения
Картину Дали, испорченную в Екатеринбурге, будут реставрировать в Третьяковской галерее
Владелец галереи Олег Гусев рассказал нашим коллегам из «РБК Екатеринбург» о своём отношении к нелепому прецеденту.
«Мы, разумеется, восстановим ее (картину, – Прим. ред.), но сам факт — повреждена редкая вещь. Другой такой больше нет и не будет. Больше всего меня расстроило обстоятельство, что человек повёл себя неадекватно. Сначала зачем-то полез на стенд, а потом просто взял и ушел», — сказал Гусев.
Один из офортов цикла "Капричос"
По словам бизнесмена, только спустя 20 минут после падения картины смотрители галереи заметили на стене пустое пространство. Однако предприниматель уточняет, что смотрители всё время находились на рабочих местах. При задержании виновниц выяснилось, что на выставку редких полотен они приехали из Челябинска. Когда картина упала, девушки уже покинули галерею.
«Центр искусств занимает несколько тысяч метров. У нас несколько смотрителей, но неотлучно они находятся в Эрмитажной зоне, ведь невозможно охранять каждый метр. Нам казалось, что приходят те, кто не будет укладываться грудью или закидывать ноги на Айвазовского или Уорхола», — сказал Гусев.
Отметим, что вместе с картиной Дали, написанной в 1977 году, упало полотно Франсиско Гойи "Капричос", по мотивам которого знаменитый сюрреалист сделал свою работу. У картины Гойи, которая находилась в связке с полотном Дали, сломана рама и разбито стекло.
Как пояснили в правоохранительных органах, во время экскурсии одна из девушек – виновница падения полотна – решила сфотографироваться на фоне картин, но задела конструкцию, на которой размещались полотна, из-за чего стенд упал. В полиции отмечают, что это произошло случайно. Поэтому уголовное дело решили не возбуждать.
Фото: cartoonblues.com
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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