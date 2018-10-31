В Екатеринбурге возле башни «Исеть» зальют огромный каток

21:43 | 2.11.2018

Фото: taganskiy.caoinform.ru

Ровно через месяц, 1 декабря, в Екатеринбург-Сити появится первый огромный каток. Строительством корта, который расположится возле небоскрёба «Исеть», займётся УГМК.



Площадь катка составит 5 000 квадратных метров. Для удобства и комфорта гостей рядом организуют парковку на 180 мест, а также недорогие прокат коньков и кафе.



– Корт окружат 36 светильников, 12 из которых будут разноцветными, – добавили в пресс-службе УГМК.



Первых посетителей на большом катке ждут уже 1 декабря. Продолжительность работы корта будет зависеть от погоды.