Депутат Госдумы помог свердловчанке переехать из барака-конюшни в нормальное жилье

Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин помог матери-одиночке из поселка Монетный Березовского городского округа получить жилье. Последнее время женщина была зарегистрирована в маленькой комнате в бараке 1933 года постройки – ранее в нем располагалась конюшня. В помещении не было никаких удобств, даже туалет, и тот на улице – в 100 метрах от дома. Условия для проживания в комнате были скотские, поэтому женщина, ввиду наличия ребенка, снимала жилья, но оттуда её выселяют, так как деньги уходят на лечение и ей нечем платить за съем. Администрация не дает жилье, даже временное.«Все проблемы из-за того, что в 2005 году ей с бывшем мужем выдали один ордер на две комнаты дома по адресу Центральный, 44. Но сам брак был расторгнут в 2003 году, у них были разные лицевые счета на комнаты. По нашему запросу прокуратура подала иск в суд о предоставлении одного жилого помещения бывшему мужу и заявителю с ребенком. Но экс-супруг в суде не поддержал требования прокурора, так как хотел отдельное жилье, и прокурор отказался от иска. Пришлось подключаться повторно. И вот вчера, в день моего приезда в Монетный, суд поставил точку, удовлетворив иск и обязав администрацию Берёзовского предоставить нормальное жилье», – сообщает Дмитрий Ионин.