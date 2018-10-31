ЕМУП «Спецавтобаза» уличили в массе нарушений при обращении с отходами. Впереди – суд

18:56 | 2.11.2018

ЕМУП «Спецавтобаза» по постановлению санврачей оштрафовано на 100 тысяч рублей за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления (ст. 8.2. КоАП РФ). Выявленные нарушения зафиксированы в акте плановой выездной проверки.



Так, например, установлено, что на полигоне твердых бытовых отходов «Северный» не обеспечивается контроль за составом поступающих отходов, осуществление сбора, накопление и обработка (сортировка) отходов с целью извлечения вторичного сырья осуществляется без соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, сбор вторичного сырья осуществляется непосредственно из мусоровозного транспорта.



Кроме этого, не установлена санитарно-защитная зона полигона ТБО «Северный» в соответствии с требованиями действующего законодательства, планируемая санитарно-защитная зона находится в неудовлетворительном состоянии, замусорена. Также установлено, что не осуществляется обработка дезинфицирующими средствами ходовой части мусоровозов, выезжающих с полигона, на расстоянии около 10 метров на откосе полигона осуществляется сжигание отходов.



Как следует из материалов дела, также не проводится контроль за состоянием поверхностных вод и подземных (грунтовых) вод в зоне возможного влияния полигона ТБО «Северный», за содержанием аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, органического углерода, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка, что подтверждается отсутствием протоколов лабораторных исследований за 2017 год и истекший период 2018 года. Не организовано постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды путем организации производственного контроля за качеством атмосферного воздуха над отработанными участками полигона и на границе санитарно-защитной зоны с периодичностью 1 раз в 3 месяца по следующим показателям: метан, сероводород, аммиак, окись углерода, бензол, трихлорметан, четыреххлористый углерод, хлорбензол.



Не проводится контроль за состоянием почвы в зоне возможного влияния полигона ТБО «Северный» по химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям в 2017 году и за истекший период 2018 года, что подтверждается отсутствием протоколов лабораторных испытаний. Не ведется учет приема промышленных отходов 3–4-го класса опасности (отходов производства и потребления) на полигон ТБО «Северный», которые, в соответствии с требованием, должны приниматься в ограниченном количестве (не более 30 % от массы твердых бытовых отходов).



Не согласившись с назначенным наказанием, «Спецавтобаза» обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с жалобой, в которой просила постановление отменить, полагая, что по делу не собрано доказательств виновности учреждения, однако суд оставил постановление без изменений. ЕМУП обжаловало решение, подав жалобу в Свердловский областной суд. Её рассмотрение назначено на 28 ноября.