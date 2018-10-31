Анатолий Марчевский заявил, что все обвинения в его адрес безосновательны

17:06 | 2.11.2018

ekb.dk.ru

Анатолий Марчевский, отстранённый от руководства Екатеринбургским цирком, прокомментировал обвинения в свой адрес. В ходе пресс-конференции он заявил, что работал честно и готов доказывать это в суде. Кроме того, юридически он всё ещё является директором цирка, так как не ознакомился с приказом Росгосцирка о сокращении его должности. Анатолий Марчевский призвал Росгосцирк к диалогу.



Ранее должность директора Екатеринбургского цирка сократили. Сейчас учреждением руководит Александр Авраменко из Самары. Также на Марчевского подали заявление в полицию: в его действиях усмотрели признаки мошенничества.



Кроме того, под вопросом временное закрытие цирка. Основанием для этого стали нарушения пожарной безопасности.