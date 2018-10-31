В ещё одной свердловской колонии открыли кафе для заключённых

В исправительной колонии № 55, расположенной в Ивделе, открыли кафе для заключённых. Здесь осуждённые могут заказать комплексные обеды и отметить день рождения.Как рассказали в пресс-службе свердловского ГУФСИН, кафе работает по предварительным заявкам. В меню есть салаты, блюда из мяса, кондитерские изделия.Напомним, что ранее подобные кафе открыли в колонии № 10 (Екатеринбург) и № 3 (Краснотурьинск).