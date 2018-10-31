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15:47 | 2.11.2018

50 юных свердловчан вступили в ряды Российского движения школьников и Юнармии

50 детей из Екатеринбурга и Заречного вступили в ряды Российского движения школьников и Юнармии, торжественная церемония прошла в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история». 25 человек приняты в Российское движение школьников и столько же в Юнармию.

«Сегодня РДШ стало действительно хорошей площадкой и социальным лифтом для школьников, которые проживают в сельских территориях. Согласно нашей аналитике, около 60 процентов участников и победителей наших проектов и программ являются учениками сельских школ. Благодаря Российскому движению школьников у них появилась возможность проявить себя на всероссийском уровне», – отметил исполнительный директор РДШ Денис Клебанов.

Напомним, что Российское движение школьников создано 29 октября 2015 года. Среди направлений деятельности – личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое и информационно-медийное направления.

Что касается Юнармии, то в Свердловской области ее деятельность в полном объеме началась 1 октября 2016 года.

50 юных свердловчан вступили в ряды Российского движения школьников и Юнармии

© «Вечерние Ведомости»

 


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