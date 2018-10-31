50 юных свердловчан вступили в ряды Российского движения школьников и Юнармии

50 детей из Екатеринбурга и Заречного вступили в ряды Российского движения школьников и Юнармии, торжественная церемония прошла в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история». 25 человек приняты в Российское движение школьников и столько же в Юнармию.«Сегодня РДШ стало действительно хорошей площадкой и социальным лифтом для школьников, которые проживают в сельских территориях. Согласно нашей аналитике, около 60 процентов участников и победителей наших проектов и программ являются учениками сельских школ. Благодаря Российскому движению школьников у них появилась возможность проявить себя на всероссийском уровне», – отметил исполнительный директор РДШ Денис Клебанов.Напомним, что Российское движение школьников создано 29 октября 2015 года. Среди направлений деятельности – личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое и информационно-медийное направления.Что касается Юнармии, то в Свердловской области ее деятельность в полном объеме началась 1 октября 2016 года.