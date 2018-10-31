В середине ноября начнётся демонтаж временного ограждения «Екатеринбург Арены»

15:12 | 2.11.2018

ekburg.tv

Временные конструкции «Екатеринбург Арены» – ограждения и павильоны – начнут демонтировать в середине ноября, сообщила директор объекта Оксана Тищенко.



Напомним, что конструкции были установлены к чемпионату мира по футболу, убрать их должны были спустя два месяца после его окончания, однако с того времени прошло уже более трёх месяцев.



Местные жители жалуются, что ограждения мешают свободному проходу по территории.