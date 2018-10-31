В Нижнем Тагиле полиция разыскивает пропавшую без вести 24-летнюю девушку

14:45 | 2.11.2018

В Нижнем Тагиле полиция занимается поисками 24-летней Светланы Бондаревой, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское».



Известно, что накануне вечером тагильчанка вышла из детского сада № 205, где работает делопроизводителем, но дома не появилась. Ночью мать девушки обратилась в полицию.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят обращаться в отдел полиции № 16 по телефонам: 8(3435)97-64-78, 97-64-02.