Кольцовские таможенники задержали реле для локомотивов

14:22 | 2.11.2018

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) задержали гражданина Узбекистана, который пытался провезти реле электромагнитного напряжения. Мужчина летел из Екатеринбурга в Ташкент. Он отправился в зеленый коридор, там его и заметили таможенники. Внимание привлекли четыре огромных мешка, которые обычно используют для хранения картофеля. В каждом таможенники нашли коробки с реле. Всего 35 штук. Общий вес багажа составил 75,5 килограммов.



Реле электромагнитного напряжения мужчина вез в Ташкент для продажи. Этот элемент выполняет самые различные функции на тепловозах. Такой багаж обязательно нужно декларировать.



Таможенники изъяли товар и поместили на склад временного хранения. В отношении находчивого предпринимателя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. По данному факту проводится расследование. Мужчине грозит штраф и конфискация товара.