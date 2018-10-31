В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о подделке протокола собрания собственников квартир дома

13:10 | 2.11.2018

64.fair.ru

В Екатеринбурге по факту подделки протокола собрания собственников помещений в многоквартирном доме возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, весной 2017 года прошло общее собрание собственников квартир одного из домов в переулке Трактористов, по результатам которого было создано товарищество собственников недвижимости (ТСН).



Как выяснилось позднее, в протоколе собрания более 15 подписей оказались поддельными. В сентябре этого года суд признал документ недействительным из-за неправильного определения кворума.



«В ходе проверочных мероприятий установлено, что часть собственников, чьи подписи присутствуют в опросных листах голосования, отсутствовали на момент проведения собрания в Свердловской области, некоторые пребывали за пределами Российской Федерации», – отметили в пресс-службе ведомства.