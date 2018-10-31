В Свердловской области силы МЧС приведены в режим повышенной готовности

12:20 | 2.11.2018

penza-post.ru

С 09:00 2 ноября до 09:00 6 ноября в связи с праздничными днями силы ГУ МЧС по Свердловской области будут работать в режиме повышенной готовности.



В Главном управлении и подразделениях организовано дежурство руководящего состава, созданы оперативные группы для экстренного выезда на место возможных происшествий, мониторинга обстановки.



Сотрудники МЧС будут дежурить в местах проведения массовых праздничных мероприятий. Ежесуточно будет задействовано порядка 1,9 тысячи человек, а также более 700 единиц пожарной и спецтехники.