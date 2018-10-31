В Екатеринбурге будут судить трёх мужчин, напавших с ножами на девушек. Одна из них погибла

11:50 | 2.11.2018

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В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении трёх мужчин, которые обвиняются в убийстве, покушении на убийство и разбое. Фигурантам от 26 до 32 лет.



По версии следствия, 22 декабря прошлого года злоумышленники, находясь в компании двух девушек в квартире на улице Стрелочников в Екатеринбурге, выманили своих жертв на улицу, где напали на них с ножами и забрали ювелирные украшения на сумму более 33 тысяч рублей. Одна из девушек погибла. Вторая выжила, так как нападавших спугнули прохожие.



«Задержать обвиняемых сотрудникам полиции удалось в тот же день, благодаря сообщённой выжившей потерпевшей информации о том, в какой квартире они находились вместе с напавшими на них молодыми людьми. Грамотно спланированная операция по задержанию злоумышленников не позволила ни одному из них скрыться», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



Сейчас уголовное дело передано в суд.