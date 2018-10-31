Военная делегация из Сербии примет участие в учениях на Урале

11:37 | 2.11.2018

пресс-служба Центрального военного округа

Военная делегация из Сербии, состоящая из четырёх офицеров во главе с полковником Боришей Догничем, прибыла на Урал для участия в учениях миротворческих сил стран – членов ОДКБ «Нерушимое братство – 2018».



Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, сербские военнослужащие понаблюдают за активной фазой манёвров, которая состоится сегодня, 2 ноября, на полигоне Свердловский под Екатеринбургом.



Напомним, что учения проходят с 30 октября. В них задействованы военнослужащие Центрального военного округа России, а также группы из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.