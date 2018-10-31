В Артёмовском Mazda сбила пенсионерку на пешеходном переходе

Вечером 29 октября на улице Чернышова в городе Артёмовский автомобиль Mazda Demio сбил пожилую женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.По словам водителя, он ехал со скоростью 30 км/ч, но его ослепили фары встречного автомобиля, поэтому пенсионерку он не заметил.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, женщина 1950 года рождения получила множество травм: закрытый перелом седалищной кости со смещением, закрытый перелом 2-пястной кости кисти, рваную рану бедра. Пострадавшую госпитализировали.