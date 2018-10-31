За три года в Нижнем Тагиле планируют создать более 2,5 тысячи ясельных мест

10:59 | 2.11.2018

children37.ru

До конца 2021 года в Нижнем Тагиле должно быть создано 1570 ясельных мест для детей в возрасте от полутора до трёх лет, а также тысяча мест для малышей от ноля до года, сообщают в пресс-службе городской администрации.



Так, сейчас идёт проектирование новых детских садов на Уральском проспекте и улице Удовенко. Кроме того, при строительстве домов в Дзержинском районе предусмотрено размещение детских дошкольных образовательных учреждений на первых этажах зданий.



В 2018 году в городе открыты ясельные группы на 123 места.