На выставке в Екатеринбурге повредили картины Дали и Гойи. Стало понятно, как это сделали

Напомним, вчера вечером в Екатеринбурге на выставке картин в международном центре искусств «Главный проспект» были повреждены работы испанских художников Сальвадора Дали и Франсиско Гойи. Высказывалось мнение, что картины повредили посетительницы, пожелавшие сделать селфи на их фоне.В международном центре искусств «Главный проспект», где выставлены картины, агентству ТАСС подтвердили, что в этом виноваты посетительницы.«Группа девушек, их было четверо, не очень адекватно себя вели, в результате в выставочном пространстве повредили две работы, которые находились в связке, – это Франсиско Гойя и Сальвадор Дали. У работы Гойи сломана рама и стекло, а у Дали, помимо поломки, еще и повреждено само полотно. Идет разбирательство, работы отправлены на экспертизу», – рассказали ТАСС в «Главном проспекте».В пресс-группе Управления МВД по Екатеринбургу факт инцидента подтвердили, заявив: «Поступило такое заявление, проводится проверка. Устанавливается ущерб». Кроме того, как сообщает РЕН ТВ без ссылки на источники, «через некоторое время стражи порядка разыскали девушек и опросили их. У посетителей выставки не было злого умысла, оснований для возбуждения уголовного дела нет».Однако после просмотра видео, опубликованного в информационном выпуске «Известия» телекомпанией «5 канал», становятся понятными обстоятельства порчи картин.Судя по всему, пока одна девушка фотографировала картины, вторая пыталась протиснуться между стендом, на котором картины были размещены, и стеной. К несчастью, как для девушки, так и для картин, стенд не был закреплён. Результат известен. Кстати, на кадрах видно только двух девушек, хотя в комментарии, данном организаторами агентству ТАСС, речь идёт о четверых.В настоящее время, как сообщили организаторы, выставка работает в штатном режиме, но посетителей дополнительно предупреждают о правилах поведения.