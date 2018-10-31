Ночью из-за прорыва трубы затопило проспект Космонавтов

10:16 | 2.11.2018

ИА «Ночные новости»

Сегодня ночью в районе дома №69 на проспекте Космонавтов прорвало трубу. Вода залила двор и проезжую часть до улицы Индустрии. Из-за коммунальной аварии без холодной воды остались несколько трёхэтажных домов на проспекте Космонавтов.



Как сообщили в пресс-службе «Водоканала», прорвало трубу диаметром 600 мм. Ремонтные работы будут выполнены сегодня, 2 ноября. Жителям обеспечат подвоз питьевой воды.