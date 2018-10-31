Свердловские приставы выдворили из России 20 граждан Узбекистана

09:50 | 2.11.2018

пресс-служба УФССП по Свердловской области

На минувшей неделе судебные приставы Свердловской области отправили на родину 20 граждан Республики Узбекистан. У иностранцев были просрочены или вообще отсутствовали разрешения на проживание.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, 12 из указанных 20 нелегалов были обнаружены в Нижнем Тагиле в подпольном цеху розлива алкогольной продукции.



Отметим, что в текущем году судебные приставы Свердловской области выдворили из России 1 790 мигрантов, в октябре – 132.