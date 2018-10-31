В Невьянске двух депутатов лишили полномочий

09:32 | 2.11.2018

fototerra.ru

Дума Невьянского городского округа по представлению прокуратуры приняла решение о досрочном прекращении полномочий двух депутатов. Причиной стали неполные сведения в декларациях о доходах.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, один из депутатов не указал доход от продажи земельного участка, а также находящийся в собственности грузовой самосвал. Второй народный избранник не указал в декларации наличие прицепа к легковому автомобилю.



Имена депутатов не называются.