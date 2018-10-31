Минувшей ночью на улице Южной сгорел Porsche Macan

09:17 | 2.11.2018

1zoom.me

Минувшей ночью на улице Южной в Екатеринбурге загорелся автомобиль Porsche Macan. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 03:17.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в тушении были задействованы две единицы техники, семь человек личного состава. Пожар потушили в течение двух минут, но автомобиль к тому времени сгорел.