Фестиваль Ural Music Night получил президентский грант размером 24 млн рублей

21:17 | 1.11.2018

Фото: Александр Ёжъ Осипов

Крупный фестиваль «Уральская ночь музыки» (Ural Music Night) стал обладателем президентского гранта в 24 млн рублей. Организаторы фестиваля потратят деньги на поддержку музыкантов, которые выступят в рамках мероприятия в конце июня 2019 года.



Также гранты получили еще два проекта «Уральской ночи музыки» – Ural Music School (около 900 тыс. рублей) и волонтерская организация Ural Music Night (около 500 тыс. рублей).



Помимо грантов, доставшихся проектам музыкального фестиваля, финансирование также получили волонтёрское общество «Екатеринбург – город семи районов», ресурсно-тренировочный центр «Набат» (3 млн рублей), «Уральский клуб нового образования» (2,5 млн рублей), организация «Культурное просвещение» (2,5 млн рублей) и другие проекты, которые помогают развитию культурной жизни в городе.