Новости дня
21:17 | 1.11.2018
Фото: Александр Ёжъ Осипов
Фестиваль Ural Music Night получил президентский грант размером 24 млн рублей
Также гранты получили еще два проекта «Уральской ночи музыки» – Ural Music School (около 900 тыс. рублей) и волонтерская организация Ural Music Night (около 500 тыс. рублей).
Помимо грантов, доставшихся проектам музыкального фестиваля, финансирование также получили волонтёрское общество «Екатеринбург – город семи районов», ресурсно-тренировочный центр «Набат» (3 млн рублей), «Уральский клуб нового образования» (2,5 млн рублей), организация «Культурное просвещение» (2,5 млн рублей) и другие проекты, которые помогают развитию культурной жизни в городе.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:24 | 1.11.2018
На реализацию проекта нового зала филармонии в Екатеринбурге из областного бюджета выделят 362 млн рублей
19:30 | 1.11.2018
Екатеринбургские спасатели косили засыпанную снегом траву
19:08 | 1.11.2018
В Екатеринбурге закроют движение по переулку Симбирскому на месяц
18:13 | 1.11.2018
Пермяки выбрали будущий облик фонтанов на Сибирской
18:09 | 1.11.2018
В Перми состоится второй этап краевого Кубка по фигурному катанию
18:04 | 1.11.2018
В рамках проекта «Новая поликлиника» проведен ремонт Суксунской ЦРБ
17:46 | 1.11.2018
В Каменске-Уральском по факту схода вагонов с рельсов проводится доследственная проверка
17:20 | 1.11.2018
Жительница Кургана напала с «розочкой» на охранника магазина после замечания о собаке. Дама получила срок
17:19 | 1.11.2018
В колонию Новой Ляли пытались передать 15 сотовых телефонов
17:19 | 1.11.2018
Коллапс на строительном рынке: продажа нового жилья в Свердловской области практически полностью остановлена
17:00 | 1.11.2018
Первое заседание ЗакСО по бюджету на 2019 год состоится 13 ноября
16:50 | 1.11.2018
Прокуратура Кургана объявила предостережение мэрии и «Водному союзу» из-за остановки «Арбинки»
16:37 | 1.11.2018
Заменил на купюры «банка приколов»: в Богдановиче подросток украл у пенсионерки 60 тысяч рублей
16:13 | 1.11.2018
На Урале оштрафовали конкурсного управляющего предприятия-банкрота
15:58 | 1.11.2018
Пять медучреждений Прикамья объявили совместный аукцион на техобслуживание медтехники
15:48 | 1.11.2018
Ожидается снег и ледяной дождь: дорожники призывают уральцев к предельной внимательности
15:36 | 1.11.2018
В Екатеринбурге запустят горячую линию такси и каршеринга
15:04 | 1.11.2018
В Екатеринбурге асфальтируют улицы, несмотря на снегопады
14:25 | 1.11.2018
Дисквалифицирован гендиректор пермской УК «Этажи»
14:25 | 1.11.2018
«Екатеринбург Арену» могут переименовать за 50 млн рублей
14:16 | 1.11.2018
В бюджете Перми на три года увеличен объем инвестиций
13:56 | 1.11.2018
Мэрия Екатеринбурга: в уборке снега задействовано 158 единиц техники
13:26 | 1.11.2018
В Свердловской области 110 отелей поборются за «Уральскую звезду»
13:21 | 1.11.2018
В пермском сквере Землячки появилось видеонаблюдение и Wi-Fi
13:16 | 1.11.2018
Объявлен конкурс на проектирование Первого Пермского микрорайона для дальнейшей достройки
12:43 | 1.11.2018
Пермские землепользователи теперь могут управлять своими платежами
12:40 | 1.11.2018
Шумков назначил нового руководителя Департамента образования и науки Курганской области
12:11 | 1.11.2018
Пострадавшие в Керчи студенты приедут на Урал для реабилитации
11:55 | 1.11.2018
При переходе на цифровое вещание ветеранам и пенсионерам будет оказана социальная поддержка
11:51 | 1.11.2018
Переулок Шаронова в Екатеринбурге будет закрыт до 18 ноября
11:20 | 1.11.2018
Курганские ветеринары спасли кота, проглотившего крестик
11:18 | 1.11.2018
Подросток из Алапаевска объявлен в федеральный розыск
10:57 | 1.11.2018
За смерть 10-летнего мальчика в ДТП на Урале водитель приговорён к двум с половиной годам колонии-поселения
10:38 | 1.11.2018
«Состряпал костюм из подручных средств»: космонавт из Екатеринбурга отпраздновал Хеллоуин на МКС