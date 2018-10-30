На реализацию проекта нового зала филармонии в Екатеринбурге из областного бюджета выделят 362 млн рублей

20:24 | 1.11.2018

Фото: ru.wikipedia.org

Проектно-изыскательские работы для строительства нового здания филармонии в Екатеринбурге предусматривают затраты в 362 миллиона рублей. Соответствующий документ опубликован на странице депутата Госдумы Андрея Альшевских в Facebook. В частности, в этом документе сказано, что средства планируется выделить из бюджета Свердловской области уже в 2019 году.



Пристрой к Свердловской государственной филармонии должны возвести рядом со зданием на Карла Либкнехта, где сейчас находятся сад Вайнера и жилой дом (Карла Либкнехта, 40). По мнению Альшевских, выселять людей из жилого дома ради постройки нового здания, не сообщив жильцам об этом заранее, – дерзко и нагло.



Отметим, что по результатам конкурса минстроя проект по постройке здания филармонии выиграла компания Zaha Hadid Architects. Согласно планировке, в здании будет две аудитории, а напротив здания должны оборудовать подземную парковку. Тем временем жители дома, который планируется снести ради постройки, выступают против своего выселения и демонтажа здания.